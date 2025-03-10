Мильштейн о словах Путина про дельцов в хоккее: «Больше 90% наших молодых клиентов играют в России, а не в Америке. Несколько человек в год максимум уезжают»

Агент Дэн Мильштейн высказался о словах Владимира Путина про дельцов в хоккее.

– 19 октября 2023 года президент России Владимир Путин сказал, что надо решить вопрос с дельцами, которые тащат юных хоккеистов за границу. Как тебе?

– На самом деле больше 90% наших молодых клиентов играют в России, а не в Америке. Посмотри только на первенстве Москвы – сколько тысяч человек играет здесь.

Если про отъезд в Северную Америку, то из наших клиентов – ребят в возрасте 21 год или младше – может быть, несколько человек в год максимум уезжают. И опять-таки, отъезд в Америку должен быть правильным в правильное время, и он не для всех.

Почему я говорю, что 90% ребят играет здесь? В хоккей играют приблизительно, я видел статистику, 1,7 млн человек. В НХЛ играют 800, по-настоящему из этого количества, может быть, 300 человек. А остальные 500 оглядываются: буду ли я завтра в составе, дадут ли мне новый контракт или нет. Поэтому сегмент Национальной хоккейной лиги, он очень маленький.

Что касается молодых ребят, в России самая лучшая вратарская школа, если ты вратарь, то уезжать за границу совсем нет смысла. Практически все позиции в России очень хорошие в развитии хоккея. Поэтому, когда президент говорил об отъезде молодых ребят, это не связано ни со мной, ни с моим бизнесом, потому что по-настоящему буквально единицы ребят уезжают.

Если ты посмотришь наших ребят, которые играют в НХЛ, то практически все, за исключением небольшого сегмента, – те, кто добился успеха уже в возрасте. К примеру, Паша Дацюк, ему сказали «нет» 657 раз, он не попал на драфт в первый год в 18 лет, его не взяли на драфт в 19 лет. Его выбрали, когда ему было 20 лет, в НХЛ он зашел в 22 года, много лет спустя.

С того момента, если посмотришь, ребята, которые вообще не попали на драфт – от Артема Зуба до Александра Барабанова , Артемия Панарина , Никиты Зайцева и так далее, поэтому на самом деле у каждого свое время и очень часто это время может никогда не прийти.

Поэтому развитие спортсмена, особенно в последние годы, связано с тем, чтобы развиться дома, на родине и уезжать уже в Северную Америку полностью готовым, – сказал агент Дэн Мильштейн.