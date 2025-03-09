Мильштейн о Ротенберге: «Молодчик, один из лучших функционеров в КХЛ. Роман мог сидеть на диване, на пляже, загорать. Он имеет право работать тренером»

Агент Дэн Мильштейн поделился мнением о Романе Ротенберге.

– Как тебе менеджерский стиль Романа Ротенберга? Знаком ли ты с ним?

– Я лично знаком с Романом. Не хочу обсуждать позитивные, негативные части. Ну что, он молодчик, он смог собрать, сколотить такую команду, уговорить ребят приехать из Северной Америки. У него сильный коллектив, состав.

Да, есть такие вещи, по которым у нас есть разногласия. Но при этом это тот человек, который может просто сидеть на диване, на каком-то острове, просто наслаждаться жизнью. Вместо этого он 68 матчей летает по всей России.

Ему нравится процесс, он решил стать тренером, выучился на тренера, он имеет полное право работать тренером. Как показывает практика, он один из лучших лидеров и функционеров в КХЛ .

– Он золотая молодежь, откровенно говоря. У него есть гигантский административный ресурс, но он реально вовлечен в этот хоккей. Это напоминает Ирину Винер – она была женой миллиардера Усманова. Зачем ей этим всем заниматься? У нее столько денег. Такое вовлечение позитивно?

– Эти люди, включая меня, мы не делаем это все из-за денег. Это процесс. Это какой-то наркотик – ты хочешь быть лучше, идти до следующих побед.

Роман мог спокойно сидеть на диване, на пляже, загорать. Но сначала он стал менеджером, потом переквалифицировался, решил стать тренером. Если бы ему было 25 лет, может быть, он бы сам стал хоккеистом. Но он тренер. Мы можем говорить все, что хотим. Но он доказывает и продолжает доказывать.

– У вас хорошие отношения?

– Любовь и ненависть в одном предложении, – сказал агент Дэн Мильштейн .