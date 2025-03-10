Мильштейн о русофобии в США: «Ее нет. Многие спрашивают – откуда приехал? «О, из России, классно. Как там?» Для простых американцев, канадцев россияне – такие же люди, как и они»

Агент Дэн Мильштейн заявил, что в США нет русофобии.

– Есть ли русофобия в США?

– Совершенно нет. Многие спрашивают, мол, откуда ты приехал? «О, из России, классно. Как там в России?»

То есть, простые американцы, простые канадцы, в основном, для них россияне – такие же люди, как и они. Да, есть несколько районов, например, большая украинская диаспора в Канаде, в Эдмонтоне .

Интересная история. Сразу после начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘) написала мне одна женщина, мол, как ты можешь работать с русскими хоккеистами, умри. На пять страниц угроз в письме.

Я сам родился на Украине в Киеве, приехал в Америку в 16 лет. А она Украину знает по фотографиям пра-пра-пра дедушки.

Буквально несколько месяцев спустя после этого угрожающего письма я подписываю одного из своих канадских игроков, Эвандера Кэйна , звезду НХЛ , подписываю в Эдмонтоне, в районе, где жила эта женщина. И, естественно, город небольшой, все ликуют, потому что довольно большое имя, укрепление перед самым плей-офф.

И она присылает письмо, продолжая ту первую переписку с темой письма что-то типа «Умри, скотина»: «Дэн, большое спасибо за то, что вы подписали Эвандера Кэйна в нашу команду, это нас усилит». Блин, стерла бы, завела бы новое и написала.

Много интересных случаев с эмоциями, с угрозами жизни, – сказал Мильштейн .