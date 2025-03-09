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Мильштейн про Трампа: «Красавчик. Нормальный человек, простой, с ним можно спокойно ехать в лифте, он доступен к общению. В Нью-Йорке я живу в его здании»

Агент Дэн Мильштейн поделился мнением о президенте США Дональде Трампе.

– Ты себя определяешь как американца?

– Я в Америке прожил 33 года, у меня единственный паспорт – это американский, я голосую за президента на выборах на протяжении очень многих лет. Я гражданин Соединенных Штатов. 

– Ты республиканец или демократ?  

– Я голосовал за своего соседа.

– За Дональда Трампа, получается? 

– Совершенно верно. 

– Трамп прямо физически твой сосед?

– В Нью-Йорке я живу в здании Трампа, мы ездим в одном лифте.

– То есть ты видел его неоднократно?

– Да. Когда он был президентом в первый срок и сейчас, когда он возвращается в Нью-Йорк, мы все, соседи, получаем письмо, что в здании будет повышенная охрана. Но нас всех знают, и я никогда не проходил через металлический детектор, никогда меня не обнюхивали собаки.

В наше здание приезжали премьер-министр Великобритании [Кир Стармер], Зеленский приезжал. У нас 17-й этаж обустроен под коворкинг, там офисы для жильцов дома. Трамп принимает гостей. Так что я в Нью-Йорке часто вижу известных людей.

Но сам Дональд – простой человек. С ним можно спокойно ехать в лифте, он доступен к общению.

– То есть ты ему можешь сказать: «Классный пост написал в твиттере».

– Не знаю насчет этого (смеется).

– Но парой слов вы обменивались?

– Да.

– Как он тебе как личность?

– Нормальный человек, как и многие другие.

– В него стреляли, у него был магшот (снимок в полиции – Спортс’‘), потом он становится президентом. Невероятная история, давно такого не было в политике.

– Красавчик. Это США. Было сделано все, чтобы он не выиграл, а он выиграл.

– Ты ждешь улучшения ситуации в мире с его приходом?

– Я надеюсь, что будут изменения. Во-первых, должны произойти большие изменения у нас дома, в США, потому что тратятся баснословные деньги на ненужные вещи. Как налогоплательщик я имею право это сказать.

Также я несогласен с внешней политикой нашей страны. Так что я надеюсь, что будут изменения в лучшую сторону, – сказал Мильштейн.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Forbes
logoДэн Мильштейн
Политика
logoНХЛ
logoДональд Трамп
logoВладимир Зеленский
Кир Стармер
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