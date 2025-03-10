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Трямкин о том, хочет ли провести всю карьеру в «Автомобилисте»: «Я все время здесь – уезжал только на год. Все говорит само за себя. Не вел переговоры с другими клубами»

Никита Трямкин высказался о новом контракте с «Автомобилистом».

Срок соглашения рассчитан на 3 года.

– Переговоры прошли очень быстро.

– Есть ли мечта провести всю карьеру в «Автомобилисте»?

– Я все время провел здесь – уезжал только на год. Думаю, здесь все говорит само за себя. Даже ответа на этот вопрос не требуется.

Вообще не вел переговоры с другими клубами, – сказал защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин.

Трямкин заработает около 150 млн рублей по 3-летнему контракту с «Автомобилистом» (Metaratings)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАвтомобилист
logoКХЛ
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logoНикита Трямкин
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