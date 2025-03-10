Трямкин о том, хочет ли провести всю карьеру в «Автомобилисте»: «Я все время здесь – уезжал только на год. Все говорит само за себя. Не вел переговоры с другими клубами»
Никита Трямкин высказался о новом контракте с «Автомобилистом».
Срок соглашения рассчитан на 3 года.
– Переговоры прошли очень быстро.
– Есть ли мечта провести всю карьеру в «Автомобилисте»?
– Я все время провел здесь – уезжал только на год. Думаю, здесь все говорит само за себя. Даже ответа на этот вопрос не требуется.
Вообще не вел переговоры с другими клубами, – сказал защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин.
Трямкин заработает около 150 млн рублей по 3-летнему контракту с «Автомобилистом» (Metaratings)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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