Трямкин заработает около 150 млн рублей по 3-летнему контракту с «Автомобилистом» (Metaratings)
Никита Трямкин заработает около 150 млн рублей по контракту с «Автомобилистом».
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее стало известно, что «Автомобилист» и Никита Трямкин продлили контракт на 3 года.
В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 62 матча и набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+6».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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