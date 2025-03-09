Трямкин заработает около 150 млн рублей по 3-летнему контракту с «Автомобилистом» (Metaratings)

Никита Трямкин заработает около 150 млн рублей по контракту с «Автомобилистом».

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что «Автомобилист » и Никита Трямкин продлили контракт на 3 года.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 62 матча и набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+6».