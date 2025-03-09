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  • Воробьев об «УГМК-Арене»: «Жарко, отскоки от бортов своеобразные, но это нормальное явление. Екатеринбург – прекрасный город, которому не хватало хорошего многофункционального стадиона»
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Воробьев об «УГМК-Арене»: «Жарко, отскоки от бортов своеобразные, но это нормальное явление. Екатеринбург – прекрасный город, которому не хватало хорошего многофункционального стадиона»

Илья Воробьев поделился мнением о новой арене «Автомобилиста».

Завтра, 10 марта, клуб из Екатеринбурга проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» – против ЦСКА.

– Насколько важно было для Екатеринбурга получить такой стадион, как «УГМК-Арена»?

– Здорово на самом деле, хочется поздравить и болельщиков, они это заслужили, и клуб. Да, действительно, это очень важный момент для развития клуба и города. Здорово, что строится новая арена и что они переехали, ведь старая арена уже устарела.

Здесь часто играли, в том числе и в плей-офф. Это прекрасный город, которому действительно не хватало хорошей многофункциональной арены. Сейчас она есть, и еще раз поздравляю жителей и фанатов «Автомобилиста».

Что касается нюансов арены: здесь все новое, во-первых, жарко, отскоки от бортов своеобразные, но это нормальное явление. А так арена очень красивая.

Естественно, чувствуется прогресс в появлении дворцов – это развитие лиги, и это очень хорошо. Это важный момент, чтобы не играть в советских стандартных дворцах, а в таких красивых, как здесь. Это служит огромной пользой для развития нашей лиги, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

«Автомобилист» продал все билеты на 1-й матч на новой 12-тысячной арене за несколько часов: «Огромный спрос. Были попытки злоумышленников нарушить работу системы»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoАвтомобилист
logoСоветский спорт
logoЦСКА
logoИлья Воробьев
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Арена-Екатеринбург
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