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  • Нестеров об «УГМК-Арене»: «Если взять цветовую гамму, то напоминает арену «Анахайма». А так нюансов нет. Яркое освещение, приятное. Хороший лед»
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Нестеров об «УГМК-Арене»: «Если взять цветовую гамму, то напоминает арену «Анахайма». А так нюансов нет. Яркое освещение, приятное. Хороший лед»

Никита Нестеров высказался о новой арене «Автомобилиста».

Завтра, 10 марта, клуб из Екатеринбурга проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» – против ЦСКА.

– Не обидно, что в Москве не открываются такие глобальные спортивные сооружения, связанные с хоккеем? Недавно в Санкт-Петербурге и Новосибирске открылись новые арены, а сейчас – в Екатеринбурге. 

– «Динамо» не так давно открыло арену. ЦСКА и «Спартак» строят новые. А какие команды у нас еще в Москве есть? Думаю, через пару лет будут две новые арены. В Москве все нормально.

– Вы отметили для себя какие-то нюансы на «УГМК-Арене»?

– Если взять цветовую гамму, то напоминает арену «Анахайм Дакс». А так нюансов нет. Яркое освещение, приятное. Хороший лед.

Мы полчаса покатались, поэтому пока трудно сказать, но мне все понравилось. Со стороны арена похожа на футбольный стадион, – сказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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