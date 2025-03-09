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«Автомобилист» и Трямкин продлили контракт на 3 года

«Автомобилист» и защитник Никита Трямкин продлили контракт.

Новое соглашение рассчитано на три сезона – до 31 мая 2028 года.

Трямкин проводит 12-й сезон в КХЛ.

Всего защитник провел 700 официальных матчей за «Автомобилист», став рекордсменом клуба по количеству проведенных игр. В этих матчах он набрал 147 (35+112) очков, став самым результативным защитником в истории клуба в КХЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Автомобилиста»
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