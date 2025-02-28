Малкин о борьбе «Питтсбурга» за плей-офф: «У нас была пара сезонов, когда мы делали большие победные серии. Если выиграем 5‑6 матчей подряд, то сможем включиться в гонку»
Нападающий «Питтсбурга» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 ОТ).
– Евгений, это ваш первый сезон, когда «Питтсбург» так далеко отстает от зоны плей‑офф. Хотя впереди еще 21 матч.
– Да, согласен, это не добавляет радости. Но будем бороться до конца.
Здесь нельзя просто играть, отбывая номер. Остался 21 матч. Надо наслаждаться хоккеем, получать удовольствие. Вот мы победили. Следующие два матча у нас тоже дома.
Болельщики нас неплохо поддерживали. Сначала гудели, но потом подбадривали. Надеюсь, дальше мы будем играть удачнее…
– Вы набрали 4 (2+2) очка. Делаете все, что можете.
– Очки – это хорошо.
Но посмотрим, что дальше случится. У нас была пара сезонов, когда мы делали большие победные серии. Может быть, поборемся и в этом году. Такое исключать нельзя.
Если выиграем пять‑шесть матчей подряд, то сможем включиться в гонку за плей‑офф. Я понимаю, что тяжелый сезон для всех. Все рядом. Самое главное – не опускать руки, – сказал Евгений Малкин.
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