Малкин о борьбе «Питтсбурга» за плей-офф: «У нас была пара сезонов, когда мы делали большие победные серии. Если выиграем 5‑6 матчей подряд, то сможем включиться в гонку»

Евгений Малкин высказался о желании «Питтсбурга» продолжить борьбу за плей-офф.

Нападающий «Питтсбурга » набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 ОТ).

– Евгений, это ваш первый сезон, когда «Питтсбург» так далеко отстает от зоны плей‑офф. Хотя впереди еще 21 матч.

– Да, согласен, это не добавляет радости. Но будем бороться до конца.

Здесь нельзя просто играть, отбывая номер. Остался 21 матч. Надо наслаждаться хоккеем, получать удовольствие. Вот мы победили. Следующие два матча у нас тоже дома.

Болельщики нас неплохо поддерживали. Сначала гудели, но потом подбадривали. Надеюсь, дальше мы будем играть удачнее…

– Вы набрали 4 (2+2) очка. Делаете все, что можете.

– Очки – это хорошо.

Но посмотрим, что дальше случится. У нас была пара сезонов, когда мы делали большие победные серии. Может быть, поборемся и в этом году. Такое исключать нельзя.

Если выиграем пять‑шесть матчей подряд, то сможем включиться в гонку за плей‑офф. Я понимаю, что тяжелый сезон для всех. Все рядом. Самое главное – не опускать руки, – сказал Евгений Малкин .