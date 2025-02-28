Малкин и Кросби – первый в истории НХЛ дуэт с 400 победами и минимум одним баллом за матч
Евгений Малкин и Сидни Кросби – первый дуэт в НХЛ с 400 победами и очками.
«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Евгений Малкин набрал 4 (2+2) балла. Сидни Кросби отметился передачей.
Таким образом, россиянин и канадец стали первым дуэтом в НХЛ, одержавшим победы в 400 матчах, в которых оба набирали минимум по одному очку.
Кросби выступает за «Пингвинс» с сезона-2005/06, Малкин – с сезона-2006/07.
Огненный камбэк «Питтсбурга» в дерби! Малкин выбил 2+2 и обыграл Мичкова, у которого тоже дубль
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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