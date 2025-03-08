Малкин провел 1200-й матч в регулярках НХЛ. У 38-летнего форварда 1337 очков и 1190 штрафных минут за карьеру

Евгений Малкин провел 1200-й матч в регулярках НХЛ.

Юбилейной стала игра между «Питтсбургом » и «Вегасом » (0:4). За всю карьеру на счету 38-летнего форварда 1337 (510+827) очков и 1190 штрафных минут.

В текущем сезоне Малкин провел 55 матчей и набрал 41 (12+29) очко при полезности «минус 24».

По числу игр в НХЛ среди россиян он занимает пятое место, уступая только Александру Овечкину (1473 игры), Алексею Ковалеву (1316), Сергею Гончару (1301) и Сергею Федорову (1248).

Евгений Малкин: «Не буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за «Металлург», чтобы попрощаться. Завершу карьеру в «Пингвинс», это моя единственная команда»