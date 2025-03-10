  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Якупов о рекорде Дзюбы: «Настоящий герой нашего времени. Я горд, что могу общаться с тобой, человеком, который творит историю»
2

Якупов о рекорде Дзюбы: «Настоящий герой нашего времени. Я горд, что могу общаться с тобой, человеком, который творит историю»

Наиль Якупов поздравил Артема Дзюбу с рекордом.

36-летний форвард «Акрона» забил в 20-м туре Мир РПЛ «Крыльям Советов» (2:0). Этот гол стал для него 234-м в карьере. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Дорогой Артем, искреннее поздравляю тебя с таким значимым, историческим рекордом 🎁.

Я горд, что на наших глазах своим неимоверным желанием, трудом, преодолевая все преграды на своем пути, ты достиг такой цели! Настоящий герой нашего времени, спортсмен, на которого равняется подрастающее поколение.

С победой в важной битве команду «Акрон», с рекордом тебя, дорогой Артем! Ты этого заслужил!» – написал Якупов.

«Артем, приветствую. Я искренне хочу поздравить тебя с этой знаменательной датой, поздравить вашу команду и тебя с победой. А также поздравить тебя с голом, который привел тебя на первую строчку среди всех русских футболистов, которым удавалось забивать голы.

Ты огромный молодец. Я горд, что могу общаться с тобой, человеком, который творит историю, который своим трудом и упорством доказывает, что он еще может. Может радовать нас, любителей футбола и спорта, своей замечательной игрой.

Продолжай в том же духе. Ты огромный молодец. Еще раз поздравляю, жму руку. Надеюсь, до скорых встреч. Пока-пока», – сказал нападающий «Авангарда» в видеообращении.

Дзюба – лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах

Дзюба – великий. Вот пять аргументов

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Наиля Якупова
logoАртем Дзюба
logoНаиль Якупов
logoАвангард
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба – лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах
53сегодня, 21:33
Черданцев о рекорде Дзюбы: «Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд, даже не знаю, что круче. Для меня достижение Дзюбы – это очень круто, 234 банки положить»
69сегодня, 21:16
«Спартак», «Локомотив», «Ростов» не поздравили Дзюбу с рекордом. «Зенит», сборная России, тульский «Арсенал» поздравили
91сегодня, 20:01
Мостовой о Дзюбе: «Он забил больше всех в России, а я – в Европе! Но я же не хвастаюсь. А сколько я голевых отдал, вообще молчу. Все рекорды бьются, спокойно нужно относиться»
72сегодня, 19:41
Главные новости
Овечкин набрал 1600-е очко в НХЛ в 1474-м матче. Форвард «Вашингтона» идет 11-м в лиге, до Сакика – 41 балл
916 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» победил «Сиэтл», «Питтсбург» обыграл «Миннесоту», «Рейнджерс» играют с «Коламбусом», «Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси»
33128 минут назадLive
Овечкин забил 886-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Сиэтлу». До Гретцки – 8 шайб
7833 минуты назадВидео
«Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку. Судьи удалили по 5 игроков и дали 42 минуты штрафа, скамейки штрафников заполнились
452 минуты назадВидео
Малкин забил 13-й гол в сезоне – «Миннесоте». Форвард «Питтсбурга» прервал серию из 4 матчей без очков, у него 42 балла в 56 играх
1сегодня, 21:48Видео
Мильштейн о русофобии в США: «Ее нет. Многие спрашивают – откуда приехал? «О, из России, классно. Как там?» Для простых американцев, канадцев россияне – такие же люди, как и они»
сегодня, 21:27
Черданцев о рекорде Дзюбы: «Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд, даже не знаю, что круче. Для меня достижение Дзюбы – это очень круто, 234 банки положить»
69сегодня, 21:16
Мильштейн про Трампа: «Красавчик. Нормальный человек, простой, с ним можно спокойно ехать в лифте, он доступен к общению. В Нью-Йорке я живу в его здании»
5сегодня, 20:50
Ротенберг о том, что у СКА не было удалений с «Металлургом»: «Мы играем с шайбой – по теории вероятности это менее вероятно. Мы ловили шайбу на себя и не дали, по сути, сопернику создать моменты. Это дисциплина»
7сегодня, 20:27
Мичков остался без очков впервые за 4 матча. У него 5 бросков и «минус 2» за 13:50 против «Нью-Джерси»
2сегодня, 19:55
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин об обороне СКА: «Надо играть как с ЦСКА – отрабатывать должна вся пятерка. Для успеха в плей-офф необходимо так действовать на постоянной основе»
сегодня, 20:59
Коваленко про силовой Буше на Атанасове: «В НХЛ за ударами в голову следят строго, дисквалифицировали даже Макдэвида. У нас нередко парад просмотров мелких эпизодов, тут – ноль внимания, парадокс!»
4сегодня, 20:15
Нестеров о ЦСКА: «У нас была черная полоса в прошлом месяце, расслабились и начали своевольничать. Надо выполнять тренерское задание, и все будет получаться»
сегодня, 19:59
Ингрэм о программе помощи НХЛ: «Моя мать умерла от рака груди в этом сезоне. Мне нужно поставить свое здоровье на 1-е место, с нетерпением жду возвращения к счастливой жизни»
сегодня, 19:49
Маккиннон о хет-трике Ничушкина: «Вэл просто потрясающий. Он был очень хорош с тех пор, как вернулся после травмы»
1сегодня, 19:26
Воробьев о ЦСКА: «Матч за матчем идем, нарабатываем. Шесть игр еще осталось, нужно улучшать детали и мелочи, которые мы хотели бы видеть»
сегодня, 18:59
КХЛ отменила штраф форварда «Сибири» Короткова за симуляцию в матче с «Ладой»
1сегодня, 18:38
Галиев о погоне Овечкина за Гретцки: «Игр 15-20 ему еще нужно, наверное. Уверен, что все получится. Связь сейчас не поддерживаем, не отвлекаю его во время сезона»
сегодня, 17:59
Квартальнов о 9-й победе «Динамо» Минск подряд: «Есть вещи, которые не понравились. Начало было непростым. Много брака – это мешало»
2сегодня, 17:55
Мурашов одержал 7 побед в 7 матчах за фарм «Питтсбурга», отразив 93,1% бросков
3сегодня, 17:46