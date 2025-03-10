Якупов о рекорде Дзюбы: «Настоящий герой нашего времени. Я горд, что могу общаться с тобой, человеком, который творит историю»

Наиль Якупов поздравил Артема Дзюбу с рекордом.

36-летний форвард «Акрона » забил в 20-м туре Мир РПЛ «Крыльям Советов» (2:0). Этот гол стал для него 234-м в карьере. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Дорогой Артем, искреннее поздравляю тебя с таким значимым, историческим рекордом 🎁.

Я горд, что на наших глазах своим неимоверным желанием, трудом, преодолевая все преграды на своем пути, ты достиг такой цели! Настоящий герой нашего времени, спортсмен, на которого равняется подрастающее поколение.

С победой в важной битве команду «Акрон», с рекордом тебя, дорогой Артем! Ты этого заслужил!» – написал Якупов .

«Артем, приветствую. Я искренне хочу поздравить тебя с этой знаменательной датой, поздравить вашу команду и тебя с победой. А также поздравить тебя с голом, который привел тебя на первую строчку среди всех русских футболистов, которым удавалось забивать голы.

Ты огромный молодец. Я горд, что могу общаться с тобой, человеком, который творит историю, который своим трудом и упорством доказывает, что он еще может. Может радовать нас, любителей футбола и спорта, своей замечательной игрой.

Продолжай в том же духе. Ты огромный молодец. Еще раз поздравляю, жму руку. Надеюсь, до скорых встреч. Пока-пока», – сказал нападающий «Авангарда » в видеообращении.

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