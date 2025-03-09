Мостовой о Дзюбе: «Он забил больше всех в России, а я – в Европе! Но я же не хвастаюсь. А сколько я голевых отдал, вообще молчу. Все рекорды бьются, спокойно нужно относиться»

Александр Мостовой призвал спокойнее относится к рекорду Артема Дзюбы.

«Дзюба забил больше всех в России, а я – в Европе! Никто из российских футболистов в европейских первенствах столько не забивал. Но я же не хожу и не хвастаюсь. А про то, сколько я голевых передач отдал, вообще молчу. Это даже никто не считает почему-то.

Да, Артема поздравляю. Но все рекорды бьются. Должен же был кто-то обогнать Александра Кержакова . В общем, спокойно нужно относиться ко всем подобным достижениям», – заявил бывший полузащитник «Сельты».