Георгий Черданцев сопоставил рекорд Артема Дзюбы с погоней Александра Овечкина.

36-летний форвард «Акрона » забил в 20-м туре Мир РПЛ «Крыльям Советов» (2:0). Этот гол стал для него 234-м в карьере. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Капитан «Вашингтона » забил 885 голов в регулярных чемпионатах НХЛ . В истории лиги Овечкина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

«Сегодня изменилась жизнь в российском футболе, потому что установлен рекорд.

Сравнивая с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд. Но какой круче, я даже затрудняюсь сказать.

Но, поскольку я футбольный комментатор, для меня достижение Дзюбы – это, конечно, очень круто. 234 банки положить – это дорогого стоит», – сказал комментатор «Матч ТВ » в программе «После футбола с Георгием Черданцевым ».

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