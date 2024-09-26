Заварухин о 4:2 с «Сибирью»: «Сначала «Автомобилист» наказал соперника за ошибки, потом дал кислорода дешевыми удалениями. В Новосибирске приятно побеждать»

Николай Заварухин высказался об игре «Автомобилиста» с «Сибирью» (4:2).

«Приятная атмосфера хоккейная в Новосибирске. Приятно сюда приезжать и особенно побеждать. Тяжелый выезд у нас, облетели страну. Опасались первого периода, знали, что «Сибирь » хорошо начинала.

У соперника классное большинство. Здорово, что парни переломили себя и хорошо провели второй период. Сначала сами наказали соперника за ошибки, а в третьем периоде безобразно сыграли, дав сопернику кислорода своими дешевыми удалениями.

А так, на выезде команда смотрелась здорово, но есть резервы, некоторые лидеры могут прибавлять. Трямкин и Широков – друзья, толчок Никиты был дружеским.

Хочу сказать слова благодарности Сергею, который в прошлых сезонах помогал нам. Респект ему, приятно было поработать с Широковым . То, что сегодня сыграет Галкин , было запланировано заранее», – сказал главный тренер «Автомобилиста ».

Заварухин одержал 99-ю победу с «Автомобилистом» и повторил клубный рекорд в КХЛ – столько же было у Мартемьянова