Заварухин о 4:2 с «Сибирью»: «Сначала «Автомобилист» наказал соперника за ошибки, потом дал кислорода дешевыми удалениями. В Новосибирске приятно побеждать»
«Приятная атмосфера хоккейная в Новосибирске. Приятно сюда приезжать и особенно побеждать. Тяжелый выезд у нас, облетели страну. Опасались первого периода, знали, что «Сибирь» хорошо начинала.
У соперника классное большинство. Здорово, что парни переломили себя и хорошо провели второй период. Сначала сами наказали соперника за ошибки, а в третьем периоде безобразно сыграли, дав сопернику кислорода своими дешевыми удалениями.
А так, на выезде команда смотрелась здорово, но есть резервы, некоторые лидеры могут прибавлять. Трямкин и Широков – друзья, толчок Никиты был дружеским.
Хочу сказать слова благодарности Сергею, который в прошлых сезонах помогал нам. Респект ему, приятно было поработать с Широковым. То, что сегодня сыграет Галкин, было запланировано заранее», – сказал главный тренер «Автомобилиста».
Заварухин одержал 99-ю победу с «Автомобилистом» и повторил клубный рекорд в КХЛ – столько же было у Мартемьянова
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