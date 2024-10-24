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В КХЛ – бешеная текучка кадров. Почему?

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Непостоянство как скрепа лиги.

Один из основных недостатков КХЛ – неиссякаемая текучка кадров. Пока менеджеры НХЛ выстраивают команды, заключая длительные контракты, их российские коллеги тасуют игроков почти без ограничений.

Закон РФ запрещает длинные контракты. Но в КХЛ редко заключают даже среднесрочные

Пример Андрея Тарасенко, тренировавшего «Сибирь» 18 сезонов подряд, – исключительный, но он есть. А вспомнить действующего игрока, который бы провел сопоставимый отрезок времени в одном российском клубе, невозможно.

Отчасти на это влияет федеральный закон – по нему срочный трудовой договор можно заключить не более чем на 5 лет. Так проще вникнуть в отношения Романа Ротенберга со СКА: в прошлом сезоне стороны продлили соглашение именно на пятилетку. 

В НХЛ верхняя планка – 8 лет, и почти у каждого клуба есть как минимум один такой контракт; его дают главным звездам. В КХЛ максимальный по длительности договор – только у трех игроков: Сергей Толчинский подписался со СКА в прошлом году, а в этом к нему присоединились Владимир Ткачев из «Авангарда» и Анатолий Голышев из «Автомобилиста».

Подписывая больше одного контракта, 5+ лет на одном месте провели 37 игроков во всей лиге. Среди них только Голышев и Игорь Головков сыграли более 10 сезонов. Но – сноска на полях – в сезоне-2021/22 форвард отлучился на 15 матчей в АХЛ, а защитник выступает за «Витязь» столько же, сколько клубом управляет его отец.

На фоне конкурентов выделяется «Локомотив» – там наиболее длинная скамейка старожилов. Сопоставимые показатели преданности у основы «Автомобилиста» и «Куньлуня».

До мая на роль команды-династии подходил ЦСКА, но там расстались с большинством опытных лидеров, и теперь москвичи выглядят в этом рейтинге скромно.

Из постоянных претендентов на кубок меньше всего стабильности в СКА, «Авангарде» и московском «Динамо». Если бы не Григорий Панин, в этой же компании был бы и «Салават Юлаев». Не задерживаются игроки и на Дальнем Востоке.

Таблицу можно немного расширить за счет тех, кто не менял клуб в КХЛ, но уезжал в Северную Америку на более долгий срок, чем Голышев. Виталий Кравцов сыграл 103 матча в АХЛ и НХЛ, но его общий стаж в «Тракторе» – 6,5 лет. Никита Нестеров провел в ЦСКА 6 сезонов с перерывом на один год в «Калгари». Роман Старченко выступал за «Барыс» с 2008 года, отошел на сезон в «Спартак», а прошлым летом вернулся. Максим Мамин дважды пробовал себя в НХЛ, и эти попытки разделили 8 сезонов в ЦСКА. 

Два долгих романа прервались этим летом. Андрей Миронов после 11 лет в московском «Динамо» перебрался в «Спартак». «Ак Барс» отказался от Артема Лукоянова после 13 лет сотрудничества.

Кто выигрывает от коротких контрактов – игроки или клубы?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, хотя, если разделить игроков на группы, то становится чуть проще к нему приблизиться. В долгосрочных контрактах, как правило, заинтересованы состоявшиеся игроки – либо большие звезды, либо ветераны. И те, и другие ищут в первую очередь гарантии.

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказывал о переговорах с «Нефтехимиком»: «Прислали контракт, один год. Говорю агенту: «Даже сумму не смотрю». Через несколько дней агент переговорил с менеджерами еще раз и передал игроку опасения клуба – там посчитали, что двухлетнее соглашение расслабит игрока. «Наоборот я буду понимать, что у меня есть ответственность», – ответил игрок, но услышан не был. В «Спартаке» форварду предложили двухлетний контракт – туда он и отправился.

В прошлое межсезонье Сергей Толчинский не сошелся с «Авангардом» именно из-за срока – в итоге поехал в СКА на пятилетний контракт.

При этом по регламенту лиги двухлетний договор не отличается от пятилетнего в главном – условиях расторжения: компенсации предусмотрены только до окончания второго года. «Рассматриваю трехлетние, четырехлетние контракты, чтобы строить команду в перспективе, а пять лет – это уже слишком далеко, – экс-генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов объяснил разногласия с Толчинским. – Такие договоры, наверное, еще имеет смысл заключать с хоккеистом, который у тебя вырос в клубе – со своим проспектом. И который еще молодой».  

Парадокс в том, что молодым выгоднее краткосрочные контракты. Игрок захотел в НХЛ или уменьшилось его время на льду – в таких ситуациях долгосрочный договор станет проблемой. Например, Данила Юров и в этом, и в прошлом сезонах продлевал соглашение на один год. 

А вот трехлетний контракт Никиты Евсеева с «Ак Барсом», похоже, оказался ошибкой. После отличного сезона-2022/23 защитник впал в немилость Зинэтулы Билялетдинова и потерял место в составе. Агент обвинял клуб в «спортивной дискриминации» и требовал обмена – даже обратился в КХЛ с просьбой о расторжении. Лига заняла сторону «Ак Барса», Билялетдинов ушел, а Евсеев теперь ждет нового шанса под руководством Анвара Гатиятулина.

Отчасти гарантии нивелирует и другая дыра в регламенте – у клубов есть право на переподписание действующих контрактов. Прошлым летом СКА расторг и заключил новые соглашения с 6 игроками – так освободил в платежной ведомости 66 млн рублей. С нового сезона введен лимит на количество переподписаний – 3. Этот лимит СКА предсказуемо исчерпал.

По срокам контрактов может сложиться впечатление, что петербуржцы строят команду вдолгую. Подписали четырехлетние соглашения с Сергеем Плотниковым, Михаилом Григоренко и Евгением Кузнецовым. Но по факту все иначе: клуб переваривает через систему столько игроков, сколько хочет. После назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера в январе 2022 года в СКА побывали 106 человек. Только четверо играют четвертый сезон подряд – защитник Степан Фальковский и нападающие Михаил Воробьев, Валентин Зыков, Захар Бардаков.

СКА превосходит соперников по объемам ротации, однако не выбивается из общего для лиги тренда на постоянные перемены. Насколько часто в КХЛ меняют команды, разумнее всего проследить на примере возрастных игроков. В таблице учитывались только россияне – легионеры редко проводят в КХЛ всю карьеру. 

Среди игроков старше 30 лет нет ни одного, кто посвятил всю хоккейную жизнь одному клубу. Никита Трямкин играл в России только за «Автомобилист», но в его биографии еще и 79 матчей в «Ванкувере». В этой возрастной категории лишь 11 человек поиграли в КХЛ за две российские команды, почти половина – Евгений Кузнецов, Никита Зайцев, Никита Нестеров, Александр Барабанов, Михаил Григоренко – долго выступали в Северной Америке.

Другой выразительный пример – карьера Валентина Пьянова. Новосибирский воспитанник трижды возвращался в «Авангард» и по два раза – в «Сибирь» и «Амур». Так выглядят последние восемь строк в его резюме:

Текучка кадров – это не причина, а следствие. Финансовое расслоение в лиге велико, несмотря на потолок зарплат, поэтому клубы с низкими возможностями не способны удерживать игроков долго – при малейшем прогрессе хоккеиста сразу переманивают команды-олигархи.

Другой фактор – география. Многие предпочитают трудоустроиться в клуб из центра страны – в таком случае за них не способны бороться даже восточные гранды. Один из недавних примеров – переход Алексея Береглазова из «Авангарда» в «Локомотив»; защитник косвенно подтвердил, что выбрал Ярославль из-за близости к Москве.

Журналисты писали, что по этой же причине Кирилл Семенов отправился в Казань – его жена, якобы, не хотела жить в Омске после того, как «Авангард» вернулся из Балашихи.

Пока все так, КХЛ недосчитывается части болельщиков. Переживать только за эмблему готовы не все – некоторых фанатов перманентные перемещения игроков раздражают. Зимой болельщики «Авангарда» освистали Толчинского и Арсения Грицюка во время матча СКА в Омске; а после переезда Миронова из «Динамо» в «Спартак» стало жарко в комментариях спортивных сайтов. 

Трансферные новости – отдельный и интересный жанр, но, когда их слишком много, это становится демотивирующим фактором. Купить джерси с фамилией игрока, а завтра он приедет на ваш стадион в форме другой команды? Еще один вид развеивания денег на ветер.

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Филиппов, Алексей Даничев

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