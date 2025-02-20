Заварухин о 5:3 с «Амуром»: «Автомобилист» месяц не играл дома, соскучились по своим болельщикам, стадиону. Трямкин хотел с двумя подраться, мужицкий поступок»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Амуром».

Екатеринбургский клуб одержал победу со счетом 5:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В начале второго периода защитник «Автомобилиста » Никита Трямкин и канадский форвард «Амура » Девин Броссо устроили драку. После этого Трямкин попытался подраться с другим игроком хабаровского клуба.

– Соскучились по своим болельщикам, стадиону, месяц не играли дома. Потрясающая атмосфера, к тому же матч был в помощь, благотворительность по борьбе с детской онкологией. Дети – наше будущее, дай бог им всем здоровья.

По матчу: сложный первый период после выезда, в раздевалке по‑мужски поговорили и второй провели гораздо лучше, в третьем сыграли по счету. Надо отдать должное сопернику, мы сегодня слегка медленно принимали решения, ходила шайба вяло. Здорово, что победили.

– Бой Трямкина во втором периоде завел команду?

– Да, завел команду. Со стороны посмотрел, он даже хотел с двумя подраться, мужицкий поступок.

– Изменения в защите связаны с ротацией?

– Вынужденные меры, травмированы ребята. Дали шанс дать сыграть парням, будем смотреть дальше.

– Второй подряд неплохой матч у Ишимникова, как его форма?

– Общую картинку не портил, неплохо начинал атаки, выходил из‑под прессинга. Не боялся играть, это основное.

– Какое состояние у Блэкера?

– Обследования идут, надеемся, что срок восстановления будет небольшой.

– Проигрыш в первом периоде связан с тем, что команда уже вышла в плей‑офф?

– Нет, конечно. Это связано с переездом и перелетом на Дальний Восток. На утренней раскатке было такое же состояние, как и в первом периоде, – сказал Заварухин .