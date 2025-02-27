Ничушкин не набрал очков против «Нью-Джерси» в первом матче после травмы. Форвард «Колорадо» нанес 5 бросков и сыграл 17:46

Валерий Ничушкин не набрал очков в первом матче после травмы.

«Колорадо » переиграл «Нью-Джерси » (5:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями. Хоккеист вернулся в состав команды после травмы, из-за которой не играл с 1 января.

Ничушкин нанес пять бросков по воротам и выполнил два силовых приема. Россиянин провел на льду 17:46 (2:03 – в большинстве, 0:32 – в меньшинстве).