Ничушкин против «Питтсбурга»: передача, «плюс 1», 2 броска, блок и 2 хита за 17:34

Валерий Ничушкин набрал 19-е очко в сезоне.

Нападающий «Колорадо » сделал передачу в матче против «Питтсбурга » (4:1).

Он провел на льду 17:34 (полезность «плюс 1»), нанес 2 броска в створ ворот, заблокировал 1 бросок и совершил 2 силовых приема.

Всего на счету Валерия Ничушкина теперь 19 (12+7) очков в 24 играх сезона.