Ничушкин против «Питтсбурга»: передача, «плюс 1», 2 броска, блок и 2 хита за 17:34
Валерий Ничушкин набрал 19-е очко в сезоне.
Нападающий «Колорадо» сделал передачу в матче против «Питтсбурга» (4:1).
Он провел на льду 17:34 (полезность «плюс 1»), нанес 2 броска в створ ворот, заблокировал 1 бросок и совершил 2 силовых приема.
Всего на счету Валерия Ничушкина теперь 19 (12+7) очков в 24 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости