Куликов сделал пас на победный гол в матче с «Баффало». У защитника «Флориды» 3+9 в 64 играх

Дмитрий Куликов сделал пас на победный гол в матче с «Баффало» (4:0).

На 8-й минуте защитник «Флориды» ассистировал Энтони-Джону Гриру, открывшему счет.

Куликов набрал 12-е (3+9) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 64 игры.

Сегодня за 16:50 (0:49 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 2».