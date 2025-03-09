Куликов сделал пас на победный гол в матче с «Баффало». У защитника «Флориды» 3+9 в 64 играх
Дмитрий Куликов сделал пас на победный гол в матче с «Баффало» (4:0).
На 8-й минуте защитник «Флориды» ассистировал Энтони-Джону Гриру, открывшему счет.
Куликов набрал 12-е (3+9) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 64 игры.
Сегодня за 16:50 (0:49 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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