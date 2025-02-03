Куликов о 1000 матчах в НХЛ: «Я старый. Кажется, что начал только в прошлом году, а идет уже 16-й сезон»
Дмитрий Куликов высказался о тысяче матчей за карьеру в НХЛ.
Ранее 34-летний защитник «Флориды» преодолел эту отметку в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (3:0). Минувшей ночью клуб провел церемонию чествования игрока.
«Я старый, вот что я думаю. Когда я впервые услышал о том, что кто-то сыграл 1000 игр, эта цифра ничего для меня не значила. Это так много, что я даже не мог понять, как кто-то может дойти до этого и сколько лет это займет.
Сейчас, когда я приближался к тысяче, это все еще не имеет смысла. Кажется, я начал только в прошлом году, а идет уже 16-й сезон, и я близок к 1000 игр», – сказал Дмитрий Куликов.
Куликов сделал передачу в 1000-м матче в НХЛ. Защитник «Флориды» – 9-й россиянин с таким количеством игр в лиге, перед ним Зубов (1068)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Флориды»
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