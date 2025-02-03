«Флорида» провела церемонию в честь 1000 игр Куликова в НХЛ. Защитнику вручили серебряную клюшку, все партнеры надели свитеры с его фамилией
«Флорида» провела церемонию в честь 1000 игр Дмитрия Куликова в НХЛ.
Она состоялась перед домашним матчем «Пантерс» против «Айлендерс» (6:3).
34-летнему россиянину вручили памятную серебряную клюшку, на которую нанесены логотипы команд и количество матчей, сыгранных им за разные франшизы НХЛ.
Также все одноклубники надели свитеры с фамилией и номером защитника на предматчевую разминку.
Куликов был задрафтован «Флоридой» в первом раунде в 2009-м. С того же года по 2016-й он играл за «Пантерс», а перед сезоном-2023/24 вернулся в команду и стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне.
Фото: x.com/FlaPanthers
Куликов сделал передачу в 1000-м матче в НХЛ. Защитник «Флориды» – 9-й россиянин с таким количеством игр в лиге, перед ним Зубов (1068)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем