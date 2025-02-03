«Флорида» провела церемонию в честь 1000 игр Куликова в НХЛ. Защитнику вручили серебряную клюшку, все партнеры надели свитеры с его фамилией

«Флорида» провела церемонию в честь 1000 игр Дмитрия Куликова в НХЛ.

Она состоялась перед домашним матчем «Пантерс» против «Айлендерс» (6:3).

34-летнему россиянину вручили памятную серебряную клюшку, на которую нанесены логотипы команд и количество матчей, сыгранных им за разные франшизы НХЛ.

Также все одноклубники надели свитеры с фамилией и номером защитника на предматчевую разминку.

Куликов был задрафтован «Флоридой » в первом раунде в 2009-м. С того же года по 2016-й он играл за «Пантерс», а перед сезоном-2023/24 вернулся в команду и стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

Фото: x.com/FlaPanthers

Куликов сделал передачу в 1000-м матче в НХЛ. Защитник «Флориды» – 9-й россиянин с таким количеством игр в лиге, перед ним Зубов (1068)