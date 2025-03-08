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Генменеджер «Бостона» об уходе Маршанда: «У нас были расхождения по сроку его контракта и текущему положению клуба. Пришлось принять очень трудное решение»

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини высказался об обмене Брэда Маршанда.

Вчера 36-летний форвард, ранее выступавший только за «Брюинс», перешел во «Флориду».

«У нас очень длинная совместная история. Она глубже, чем с любым другим игроком, которого я имел честь знать и наблюдать, как он становится членом Зала славы и одним из величайших игроков «Брюинс».

Со 2 июля 2024 года у нас были разногласия в плане его намерений и того, в каком положении находится «Бостон». У нас также было небольшое расхождение относительно срока нового контракта, это отняло у нас время.

Я чувствовал, что мы могли преодолеть этот момент, но игрок понимает свою рыночную стоимость и имеет право делать то, что лучше для него. Я должен уважать это.

Нам пришлось принять очень, очень трудное решение: «Давайте дадим Брэду еще одну возможность в очень хорошей команде», а в дальнейшем он сам решит, как ему лучше поступить», – сказал генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини.

Маршанд – во «Флориде» (что? да!), Кузьменко – в «Кингс», Рантанен – в «Далласе»! Дедлайн в НХЛ – 🔥

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДон Суини
logoБрэд Маршанд
logoНХЛ
logoБостон
logoФлорида
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