Маршанда обменяли во «Флориду», «Бостон» получил условный выбор во 2-м раунде драфта-2027

«Бостон» обменял 36-летнего форварда Брэда Маршанда во «Флориду».

Взамен за своего капитана «Брюинс» получили условный выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2027 году.

По условиям сделки, условный пик «Бостона » может превратиться в выбор в 1-м раунде драфта-2027 или 2028, если «Пантерс» пройдут первые два раунда в плей-офф-2025, а Маршанд проведет не менее половины этих матчей.

Срок соглашения канадца с кэпхитом 6,125 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. «Брюинс» удержат половину его зарплаты.

В текущем чемпионате Маршанд провел 61 матч и набрал 47 (21+26) очков. Он играл за «Брюинс» с 2010 года.

Маршанд – во «Флориде» (что? да!), Кузьменко – в «Кингс», Рантанен – в «Далласе»! Дедлайн в НХЛ – 🔥