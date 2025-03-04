Маршанд выбыл минимум на неделю из-за травмы. «Бостон» вряд ли обменяет форварда до дедлайна

Брэд Маршанд пропустит минимум неделю из-за травмы.

Капитан «Бостона » ушел со льда на 6-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (3:2).

36-летний форвард получил травму верхней части тела после силового приема защитника пенсильванцев Пьера-Оливье Жозефа. Судьи в игре не нашли нарушения правил.

Исполняющий обязанности главного тренера «Брюинс» Джо Сакко отказался комментировать, получил ли Маршанд сотрясение мозга. В прошлом году он пропустил два матча плей-офф из-за подобной травмы.

Неопределенность с его статусом делает возможный обмен до дедлайна маловероятным. Однако шансы на это изначально были невелики, поскольку сам Маршанд неоднократно заявлял, что хочет завершить карьеру в «Бостоне». Генеральный менеджер Дон Суини поддерживает решение 36-летнего нападающего.

Если обмен не состоится, стороны продолжат обсуждать условия нового контракта, так как Маршанд по окончании сезона станет неограниченно свободным агентом. Действующее соглашение форварда с зарплатой 6,125 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.

Маршанд об истекающем контракте: «Планировал играть в «Бостоне» на протяжении всей карьеры. Ничего не изменилось»