Фридман о конфликте Суини и Монтгомери: «Были более глубокие философские разногласия. Выбор помощников в штабе был яблоком раздора»
Эллиотт Фридман рассказал о недопонимании между генменеджером и тренером «Бостона».
«Брюинс» ранее отправили Джима Монтгомери в отставку с поста главного тренера команды. Генеральным менеджером клубом является Дон Суини.
«Команда не выигрывала, поэтому они решили пойти в другом направлении, однако я думаю, что суть вопроса намного глубже. Полагаю, что были какие-то разговоры о векторе направления команды.
[Выбор ассистентов в тренерский штаб] тоже был своего рода яблоком раздора между ними двумя...
Думаю, что были просто какие-то более глубокие философские разногласия. В итоге они поняли, что, возможно, они просто несоотносятся друг с другом», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
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