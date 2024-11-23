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Фридман о конфликте Суини и Монтгомери: «Были более глубокие философские разногласия. Выбор помощников в штабе был яблоком раздора»

Эллиотт Фридман рассказал о недопонимании между генменеджером и тренером «Бостона».

«Брюинс» ранее отправили Джима Монтгомери в отставку с поста главного тренера команды. Генеральным менеджером клубом является Дон Суини.

«Команда не выигрывала, поэтому они решили пойти в другом направлении, однако я думаю, что суть вопроса намного глубже. Полагаю, что были какие-то разговоры о векторе направления команды.

[Выбор ассистентов в тренерский штаб] тоже был своего рода яблоком раздора между ними двумя...

Думаю, что были просто какие-то более глубокие философские разногласия. В итоге они поняли, что, возможно, они просто несоотносятся друг с другом», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
logoБостон
logoДон Суини
logoДжим Монтгомери
Эллиотт Фридман
logoНХЛ
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