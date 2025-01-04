«Бостон» продлил Кастелика на 3 года, кэпхит – 1,567 млн долларов. Он лидер команды по хитам в сезоне (151) и делит 1-е место с Задоровым по штрафу (76 минут)
«Бостон» продлил форварда Марка Кастелика на 3 года с кэпхитом 1,567 млн долларов.
Соглашение вступит в силу с сезона-2025/26. В этом сезоне у 25-летнего игрока действует соглашение со средней годовой зарплатой 835 тысяч долларов.
В текущей регулярке американец провел 39 игр и набрал 11 (4+7) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 11:27.
Он уже повторил свой личный рекорд результативности за сезон. Также у нападающего 151 силовой прием (1-е место в команде), 76 минут штрафа (делит 1-е место в команде с Никитой Задоровым) и 55,2% на точке вбрасывания.
Кастелик проводит в «Брюинс» первый сезон. Он перешел в команду из «Оттавы» в результате обмена с участием вратаря Линуса Улльмарка.
В регулярках НХЛ у него 183 матча и 36 (18+18) очков при 255 минутах штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Бостона»
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