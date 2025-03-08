«Юта» обменяла Уэбера, Аку Рятю и Седерстрема в «Чикаго» на драфт-пик
«Юта» обменяла Ши Уэбера в «Чикаго».
«Юта» обменяла защитника Ши Уэбера, защитника Виктора Седерстрема и нападающего Аку Рятю в «Чикаго» на выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2026.
Ши Уэбер де-факто уже завершил карьеру. Последний раз канадец выходил на лед в июле 2021 года в составе «Монреаля» в финале Кубка Стэнли. Его контракт с кэпхитом 7,85 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Уэбер был включен в Зал славы в 2024 году.
Седерстрем выступает за «Брюнес» в Швеции. Он набрал 36 (9+27) очков в 47 матчах.
В активе Рятю 19 (4+15) баллов в 50 играх АХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Чикаго»
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