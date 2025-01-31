Форсберг, Йоси, Кария и Ринне – в 1-й сборной «Нэшвилла» за 25 лет. Сарос, Экхольм и Джохансен – во 2-й

Роман Йоси и Филип Форсберг вошли в первую сборную «Нэшвилла» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Первая команда «Нэшвилла»

Нападающие: Майк Фишер , Филип Форсберг , Пол Кария ;

Защитники: Роман Йоси , Ши Уэбер ;

Вратарь: Пекка Ринне ;

Вторая команда «Нэшвилла»

Нападающие: Райан Джохансен , Дэвид Легуонд, Стив Салливан;

Защитники: Маттиас Экхольм , Киммо Тимонен;

Вратарь: Юусе Сарос .

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Изображения: nhl.com