Форсберг, Йоси, Кария и Ринне – в 1-й сборной «Нэшвилла» за 25 лет. Сарос, Экхольм и Джохансен – во 2-й
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
Первая команда «Нэшвилла»
Нападающие: Майк Фишер, Филип Форсберг, Пол Кария;
Защитники: Роман Йоси, Ши Уэбер;
Вратарь: Пекка Ринне;
Вторая команда «Нэшвилла»
Нападающие: Райан Джохансен, Дэвид Легуонд, Стив Салливан;
Защитники: Маттиас Экхольм, Киммо Тимонен;
Вратарь: Юусе Сарос.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
Изображения: nhl.com
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