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  • Форсберг, Йоси, Кария и Ринне – в 1-й сборной «Нэшвилла» за 25 лет. Сарос, Экхольм и Джохансен – во 2-й
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Форсберг, Йоси, Кария и Ринне – в 1-й сборной «Нэшвилла» за 25 лет. Сарос, Экхольм и Джохансен – во 2-й

Роман Йоси и Филип Форсберг вошли в первую сборную «Нэшвилла» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Первая команда «Нэшвилла»

Нападающие: Майк Фишер, Филип Форсберг, Пол Кария;

Защитники: Роман Йоси, Ши Уэбер;

Вратарь: Пекка Ринне;

Вторая команда «Нэшвилла»

Нападающие: Райан Джохансен, Дэвид Легуонд, Стив Салливан;

Защитники: Маттиас Экхольм, Киммо Тимонен;

Вратарь: Юусе Сарос.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Изображения: nhl.com

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
рейтинги
logoНэшвилл
logoДэвид Легуонд
logoСтив Салливан
logoПол Кария
logoМаттиас Экхольм
logoШи Уэбер
logoПекка Ринне
logoЮусе Сарос
logoМайк Фишер
logoРоман Йоси
logoРайан Джохансен
logoКиммо Тимонен
logoФилип Форсберг
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