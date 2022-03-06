«Монреаль» может обменять контракт Уэбера до дедлайна. Де-факто он завершил карьеру

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«Монреаль» может обменять контракт Уэбера до дедлайна. 

«Много разговоров о защитниках «Монреаля», которые могут быть доступны для обмена в дедлайн, но там есть еще один. Это контракт Ши Уэбера

Конечно, он вряд ли когда-нибудь снова сыграет в НХЛ. У него остается еще 4 сезона по контракту, кэпхит составляет 7,9 миллиона долларов, а зарплата по факту всего 6 млн (3 млн в сезоне-2022/23 и еще по 1 млн в 3 следующих года – прим. Sports.ru). 

Некоторые команды, которым нужно поместить кого-то в список травмированных либо достичь пола зарплат с целью не тратить много денег в следующие несколько лет, могут рассмотреть этот вариант. Это вполне возможно», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман

36-летний игрок де-факто завершил карьеру из-за многочисленных травм.

Бывший генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен ранее предположил, что Уэбер больше не сыграет в НХЛ, а форвард команды Джонатан Друэн заявил об этом с уверенностью. 

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