«Монреаль» может обменять контракт Уэбера до дедлайна. Де-факто он завершил карьеру

«Монреаль» может обменять контракт Уэбера до дедлайна.

«Много разговоров о защитниках , которые могут быть доступны для обмена в дедлайн, но там есть еще один. Это контракт .

Конечно, он вряд ли когда-нибудь снова сыграет в НХЛ. У него остается еще 4 сезона по контракту, кэпхит составляет 7,9 миллиона долларов, а зарплата по факту всего 6 млн (3 млн в сезоне-2022/23 и еще по 1 млн в 3 следующих года – прим. Sports.ru).

Некоторые команды, которым нужно поместить кого-то в список травмированных либо достичь пола зарплат с целью не тратить много денег в следующие несколько лет, могут рассмотреть этот вариант. Это вполне возможно», – сказал инсайдер .

36-летний игрок де-факто завершил карьеру из-за многочисленных травм.

Бывший генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен ранее предположил, что Уэбер больше не сыграет в , а форвард команды Джонатан Друэн заявил об этом с уверенностью.