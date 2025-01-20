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  • Ковалев, Марков, Плеканец и Койву вошли в 1-ю сборную «Монреаля» за 25 лет. Галлахер, Пачиоретти и Сузуки – во 2-ю
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Ковалев, Марков, Плеканец и Койву вошли в 1-ю сборную «Монреаля» за 25 лет. Галлахер, Пачиоретти и Сузуки – во 2-ю

Алексей Ковалев и Андрей Марков вошли в 1-ю сборную «Монреаля» за 25 лет.

НХЛ опубликовала символическую сборную «Канадиенс» за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

В символические команды «Монреаля» попали 2 россиянина – нападающий Алексей Ковалев и защитник Андрей Марков (оба – в первой команде).

Первая команда «Монреаля»

Нападающие: Саку Койву, Алексей Ковалев, Томаш Плеканец;

Защитники: Андрей Марков, Ши Уэбер;

Вратарь: Кэри Прайс;

Вторая команда «Монреаля»

Нападающие: Брендан Галлахер, Макс Пачиоретти, Ник Сузуки;

Защитники: Шелдон Сурей, Пи Кей Суббан;

Вратарь: Жозе Теодор. 

В понедельник будут названы символические сборные «Колорадо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
logoБрендан Галлахер
logoШи Уэбер
logoНХЛ
logoАлексей Ковалев
logoШелдон Сурей
logoКэри Прайс
logoМонреаль
logoСаку Койву
logoТомаш Плеканец
logoАндрей Марков
logoПи Кей Суббан
logoЖозе Теодор
logoНик Сузуки
рейтинги
logoМакс Пачиоретти
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