Ковалев, Марков, Плеканец и Койву вошли в 1-ю сборную «Монреаля» за 25 лет. Галлахер, Пачиоретти и Сузуки – во 2-ю
НХЛ опубликовала символическую сборную «Канадиенс» за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
В символические команды «Монреаля» попали 2 россиянина – нападающий Алексей Ковалев и защитник Андрей Марков (оба – в первой команде).
Первая команда «Монреаля»
Нападающие: Саку Койву, Алексей Ковалев, Томаш Плеканец;
Защитники: Андрей Марков, Ши Уэбер;
Вратарь: Кэри Прайс;
Вторая команда «Монреаля»
Нападающие: Брендан Галлахер, Макс Пачиоретти, Ник Сузуки;
Защитники: Шелдон Сурей, Пи Кей Суббан;
Вратарь: Жозе Теодор.
В понедельник будут названы символические сборные «Колорадо».
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