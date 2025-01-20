Ковалев, Марков, Плеканец и Койву вошли в 1-ю сборную «Монреаля» за 25 лет. Галлахер, Пачиоретти и Сузуки – во 2-ю

Алексей Ковалев и Андрей Марков вошли в 1-ю сборную «Монреаля» за 25 лет.

НХЛ опубликовала символическую сборную «Канадиенс» за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

В символические команды «Монреаля» попали 2 россиянина – нападающий Алексей Ковалев и защитник Андрей Марков (оба – в первой команде).

Первая команда «Монреаля»

Нападающие : Саку Койву, Алексей Ковалев, Томаш Плеканец;

Защитники : Андрей Марков, Ши Уэбер;

Вратарь : Кэри Прайс;

Вторая команда «Монреаля»

Нападающие : Брендан Галлахер, Макс Пачиоретти, Ник Сузуки;

Защитники : Шелдон Сурей, Пи Кей Суббан;

Вратарь : Жозе Теодор.

В понедельник будут названы символические сборные «Колорадо».