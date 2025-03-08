«Колорадо» выменял Эрика Джонсона у «Филадельфии» на Дживани Смита
Защитник Эрик Джонсон вернулся в «Колорадо».
«Филадельфия» выменяла нападающего Дживани Смита у «Эвеланш». Взамен «Колорадо» получил защитника Эрика Джонсона.
Джонсон уже играл за «Эвеланш» с 2010 по 2023 год. В нынешнем сезоне он набрал 3 (1+2) балла в 22 матчах при полезности «-3».
Смит провел 13 матчей в НХЛ в сезоне-2024/25, не набрав очков. Сообщается, что игрок будет отправлен в АХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Филадельфии»
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