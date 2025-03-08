«Колорадо» выменял Эрика Джонсона у «Филадельфии» на Дживани Смита

Защитник Эрик Джонсон вернулся в «Колорадо».

«Филадельфия » выменяла нападающего Дживани Смита у «Эвеланш». Взамен «Колорадо » получил защитника Эрика Джонсона .

Джонсон уже играл за «Эвеланш» с 2010 по 2023 год. В нынешнем сезоне он набрал 3 (1+2) балла в 22 матчах при полезности «-3».

Смит провел 13 матчей в НХЛ в сезоне-2024/25, не набрав очков. Сообщается, что игрок будет отправлен в АХЛ .