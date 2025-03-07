Маккиннон вошел в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ. У него 997 очков в 854 играх

Нэтан Маккиннон вошел в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо » забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:3).

29-летний канадец лидирует в гонке бомбардиров лиги с 98 (25+73) очками в 63 играх в текущем сезоне.

За карьеру в рамках регулярок у него 997 (360+637) баллов в 854 играх.

Маккиннон вышел на чистое 100-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Джейсона Спеццу (995 очков в 1248 играх) и Фила Кессела (992 в 1286). На 99-м месте идет Брайан Пропп (1004 в 1016).

Лучший результат среди действующих игроков принадлежит Сидни Кросби из «Питтсбурга» (1662 в 1334). Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487).