«Бостон» обменял Койла и выбор в 5-м раунде в «Колорадо» на Миттлстадта, Зеллерса и драфт-пик 2-го раунда (TSN)
«Бостон» и «Колорадо» совершили обмен.
Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, «Брюинс» обменяли нападающего Чарли Койла и выбор в 5-м раунде драфта-2026 в «Эвеланш».
Взамен «Бостон» получил форварда Кейси Миттлстадта, проспекта Уилла Зеллерса и выбор во 2-м раунде драфта-2025.
Койл в нынешнем сезоне набрал 22 (15+7) очка в 64 играх. Срок соглашения игрока с кэпхитом 5,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
В активе Миттлстадта 34 (11+23) балла в 63 матчах. Срок его контракта с кэпхитом 5,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости