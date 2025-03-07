«Бостон» обменял Койла и выбор в 5-м раунде в «Колорадо» на Миттлстадта, Зеллерса и драфт-пик 2-го раунда (TSN)

«Бостон» и «Колорадо» совершили обмен.

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, «Брюинс» обменяли нападающего Чарли Койла и выбор в 5-м раунде драфта-2026 в «Эвеланш».

Взамен «Бостон » получил форварда Кейси Миттлстадта , проспекта Уилла Зеллерса и выбор во 2-м раунде драфта-2025.

Койл в нынешнем сезоне набрал 22 (15+7) очка в 64 играх. Срок соглашения игрока с кэпхитом 5,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В активе Миттлстадта 34 (11+23) балла в 63 матчах. Срок его контракта с кэпхитом 5,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.