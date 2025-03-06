«Вашингтон» вызвал Алексеева из АХЛ. «Кэпиталс» отправили защитника в «Херши» для набора формы 1 марта
«Вашингтон» вызвал Александра Алексеева из АХЛ.
1 марта «Кэпиталс» отправили 25-летнего защитника в «Херши» для набора игровой формы. За это время Алексеев отметился 2 результативными передачами в 3 играх в АХЛ.
Россиянин провел 5 матчей за «Вашингтон» в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями при полезности «+4».
8 марта «Вашингтон» сыграет с «Детройтом» на домашней арене. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Вашингтона»
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