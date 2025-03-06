«Вашингтон» вызвал Алексеева из АХЛ. «Кэпиталс» отправили защитника в «Херши» для набора формы 1 марта

«Вашингтон» вызвал Александра Алексеева из АХЛ.

1 марта «Кэпиталс» отправили 25-летнего защитника в «Херши » для набора игровой формы. За это время Алексеев отметился 2 результативными передачами в 3 играх в АХЛ .

Россиянин провел 5 матчей за «Вашингтон » в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями при полезности «+4».

8 марта «Вашингтон» сыграет с «Детройтом» на домашней арене. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.