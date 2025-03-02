Мирошниченко сделал дубль в матче с фармом «Питтсбурга» У 21-летнего форварда «Вашингтона» 15+12 за 32 игры в сезоне АХЛ

Иван Мирошниченко сделал дубль в матче регулярного чемпионата АХЛ.

Форвард «Херши » был признан второй звездой матча против «Уилкс-Бэрри» (5:4 ОТ), который является фарм-клубом «Питтсбурга ».

На счету 21-летнего россиянина стало 27 (15+12) очков в 32 матчах за «Беарс» в текущем сезоне.

Также Мирошниченко провел 18 игр за «Вашингтон » в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) балла.