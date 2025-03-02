Мирошниченко сделал дубль в матче с фармом «Питтсбурга» У 21-летнего форварда «Вашингтона» 15+12 за 32 игры в сезоне АХЛ
Иван Мирошниченко сделал дубль в матче регулярного чемпионата АХЛ.
Форвард «Херши» был признан второй звездой матча против «Уилкс-Бэрри» (5:4 ОТ), который является фарм-клубом «Питтсбурга».
На счету 21-летнего россиянина стало 27 (15+12) очков в 32 матчах за «Беарс» в текущем сезоне.
Также Мирошниченко провел 18 игр за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) балла.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
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