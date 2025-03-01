«Вашингтон» отправил Алексеева в АХЛ для набора формы
«Вашингтон» отправил защитника Александра Алексеева в АХЛ.
Клуб НХЛ перевел россиянина в «Херши» для набора игровой формы.
Александр Алексеев провел 5 матчей за «Вашингтон» в нынешнем сезоне.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости