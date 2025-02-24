Мирошниченко забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Шарлотт». У него 13+12 в 31 игре в сезоне за фарм «Вашингтона»
Иван Мирошниченко забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Шарлотт».
Форвард «Херши» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата лиги против «Чекерс» (2:0).
На счету 21-летнего россиянина 25 (13+12) очков в 31 матче за «Беарс» в текущем сезоне. Он прервал серию из 4 игр без результативных действий.
Также Мирошниченко провел 18 игр за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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