Мирошниченко забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Шарлотт». У него 13+12 в 31 игре в сезоне за фарм «Вашингтона»

Иван Мирошниченко забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Шарлотт».

Форвард «Херши » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата лиги против «Чекерс» (2:0).

На счету 21-летнего россиянина 25 (13+12) очков в 31 матче за «Беарс» в текущем сезоне. Он прервал серию из 4 игр без результативных действий.

Также Мирошниченко провел 18 игр за «Вашингтон » в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) балла.