Козлов о 2:1 с «Амуром»: «Соперник был агрессивнее и активнее «Салавата». Здорово, что с Дальнего Востока везем все, что можно забрать»

Виктор Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» над «Амуром».

Встреча Фонбет чемпионата КХЛ проходила в Хабаровске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

«Интересный матч, особенно концовка. Атмосфера была шикарная. Первые два периода не могли поймать ритм, ошибались. Доволен, что в третьем периоде сравняли счет.

Здорово, что с Дальнего Востока мы везем все, что можно забрать. «Амур » начал играть с самого начала, они выигрывали единоборства, были агрессивнее и активнее нас.

Мы взяли два очка у очень хорошей команды», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .

«Салават» заложил 15 автомобилей и автобусов, ледозаливочную машину и медиакуб. Договор – до мая 2025-го, в этом месяце финал Кубка Гагарина (Allhockey)