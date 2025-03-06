Козлов о 2:1 с «Амуром»: «Соперник был агрессивнее и активнее «Салавата». Здорово, что с Дальнего Востока везем все, что можно забрать»
Виктор Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» над «Амуром».
Встреча Фонбет чемпионата КХЛ проходила в Хабаровске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.
«Интересный матч, особенно концовка. Атмосфера была шикарная. Первые два периода не могли поймать ритм, ошибались. Доволен, что в третьем периоде сравняли счет.
Здорово, что с Дальнего Востока мы везем все, что можно забрать. «Амур» начал играть с самого начала, они выигрывали единоборства, были агрессивнее и активнее нас.
Мы взяли два очка у очень хорошей команды», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
«Салават» заложил 15 автомобилей и автобусов, ледозаливочную машину и медиакуб. Договор – до мая 2025-го, в этом месяце финал Кубка Гагарина (Allhockey)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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