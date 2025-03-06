«Салават» в овертайме обыграл «Амур» – 2:1. Уфимцы одержали 5-ю победу подряд

«Салават Юлаев» оказался сильнее «Амура» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. Победную шайбу забросил Саша Хмелевски .

«Салават Юлаев » выиграл пятый матч подряд. Команда занимает второе место на Востоке, набрав 85 очков за 63 игры.

В активе «Амура » 38 очков после 62 матчей, команда идет на 11-й позиции в Восточной конференции.

Следующий матч «Салават» проведет дома с московским «Динамо» 13 марта, «Амур» сыграет на выезде с «Адмиралом» 11 марта.