«Салават» в овертайме обыграл «Амур» – 2:1. Уфимцы одержали 5-ю победу подряд
«Салават Юлаев» оказался сильнее «Амура» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Хабаровске и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. Победную шайбу забросил Саша Хмелевски.
«Салават Юлаев» выиграл пятый матч подряд. Команда занимает второе место на Востоке, набрав 85 очков за 63 игры.
В активе «Амура» 38 очков после 62 матчей, команда идет на 11-й позиции в Восточной конференции.
Следующий матч «Салават» проведет дома с московским «Динамо» 13 марта, «Амур» сыграет на выезде с «Адмиралом» 11 марта.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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