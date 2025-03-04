Козлов о погоне Ливо за Мозякиным: «Побить рекорд – дорогого стоит. Вся команда будет помогать. Достижения вдохновляют спортсмена»
– Хорошая атмосфера на арене, мы быстро реализовали свои моменты и повели в счете. Во втором периоде мы могли сыграть бы получше на сменах.
В третьем «Амур» добавил в агрессии, заставлял ошибаться, но игроки подчищали за партнерами, это понравилось. Хорошо, что Ливо в концовке забил в пустые ворота. Очень важная победа в ментальном плане.
– Не позволили «Амуру» бросить с пятака. Как этого добились?
– Просили защитников внимательнее сыграть на пятаке и подчищать отскоки.
– Немалую голевую пользу на Дальнем Востоке принесли третье и четвертое звенья. Насколько важно это перед плей-офф?
– Это радует, что ребята играют правильно и забивают, приносят много пользы.
– Ливо преодолел рубеж в 70 очков в регулярном чемпионате, второй игрок в истории клуба после Александра Радулова. Что думаете об этом?
– Думаю, достижения вдохновляют любого спортсмена. Отмечу, что один игрок входит в историю, но не надо забывать о партнеров, которые помогают ему творить эту историю.
– Ситуация в турнирной таблице запутанная. Насколько это легче в подготовке, когда не знаешь, кто будет соперником в плей-офф?
– Знаю по себе как спортсмен, когда начинаешь выбирать соперника и готовиться, то все происходит по-другому. Просто готовимся к следующей игре и пошагово двигаемся вперед.
– Ливо до рекорда Мозякина четыре шайбы. Будете ему помогать как-то для того, чтобы он побил рекорд? Почаще выпускать.
– Да, будем. Побить рекорд Мозякина – дорогого стоит. Я думаю, и вся команда будет помогать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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