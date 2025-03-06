Мэттьюс забил 100-й гол в большинстве – 3-й результат в истории «Торонто». Лидирует Сундин – 124 шайбы
Остон Мэттьюс забил 100-й гол в большинстве за карьеру.
27-летний форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:5).
По этому показателю он занимает третье место в истории клуба. Лидирует Матс Сундин – 124 шайбы, вторая позиция у Дэррила Ситтлера – 120 голов.
В текущем сезоне на счету Мэттьюса 53 (23+30) очка в 47 матчах.
Мэттьюс набрал 700 очков в НХЛ в 607 матчах – быстрее всех в «Торонто». У форварда 390 голов – 2-е место в истории клуба
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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