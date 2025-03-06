Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ – 636 шайб
Александр Овечкин обошел Уэйна Гретцки по голам в победных матчах НХЛ.
В игре регулярного чемпионата «Вашингтон» в овертайме оказался сильнее «Рейнджерс» (3:2).
39-летний форвард «Кэпиталс» забросил вторую шайбу команды. Этот гол стал для Овечкина 636-м в победных для клуба матчах регулярки.
По этому показателю он превзошел Гретцки (635 шайб) и установил новый рекорд лиги. Третье место у Горди Хоу – 542 гола.
Овечкин в 9 (всего!) шайбах от Гретцки! Забил Шестеркину и выкинул «Рейнджерс» из зоны плей-офф
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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