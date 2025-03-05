Александр Овечкин: «Тренер подарил мне клюшку Лемье, и я начал их коллекционировать. У меня есть клюшки с первых сезонов Кросби, Макдэвида, Маккиннона»

Александр Овечкин рассказал о своей коллекции клюшек.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Последние четыре сезона 39-летний форвард собирает клюшки и шайбы после каждого из своих голов. Он планирует выставить их вместе с остальной частью своей коллекции клюшек, шайб, джерси, коньков и перчаток в музее в Москве.

Овечкин подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков. У него есть клюшки Гретцки, Марио Лемье, Бретта Халла, Марка Мессье, Яромира Ягра , Сидни Кросби , Коннора Макдэвида , Нэтана Маккиннона, Остона Мэттьюса и других игроков.

«Просто для истории, для воспоминаний. Очевидно, мои дети любят хоккей, и когда они вырастут, они лучше поймут, кто я, и поделятся этими воспоминаниями со своими друзьями и семьей. Это довольно круто.

У меня есть клюшки с первого сезона Кросби, с первого сезона Макдэвида, Маккиннона, всех этих топ-игроков», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Клюшка Лемье была первой в коллекции россиянина.

«Один из наших тренеров подарил мне клюшку Марио Лемье, и я подумал: «Ух ты, это довольно круто». Так я начал их коллекционировать, но тогда я стеснялся попросить», – рассказал хоккеист.