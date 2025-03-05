  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Александр Овечкин: «Тренер подарил мне клюшку Лемье, и я начал их коллекционировать. У меня есть клюшки с первых сезонов Кросби, Макдэвида, Маккиннона»
27

Александр Овечкин: «Тренер подарил мне клюшку Лемье, и я начал их коллекционировать. У меня есть клюшки с первых сезонов Кросби, Макдэвида, Маккиннона»

Александр Овечкин рассказал о своей коллекции клюшек.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Последние четыре сезона 39-летний форвард собирает клюшки и шайбы после каждого из своих голов. Он планирует выставить их вместе с остальной частью своей коллекции клюшек, шайб, джерси, коньков и перчаток в музее в Москве.  

Овечкин подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков. У него есть клюшки Гретцки, Марио Лемье, Бретта Халла, Марка Мессье, Яромира Ягра, Сидни Кросби, Коннора Макдэвида, Нэтана Маккиннона, Остона Мэттьюса и других игроков.

«Просто для истории, для воспоминаний. Очевидно, мои дети любят хоккей, и когда они вырастут, они лучше поймут, кто я, и поделятся этими воспоминаниями со своими друзьями и семьей. Это довольно круто.

У меня есть клюшки с первого сезона Кросби, с первого сезона Макдэвида, Маккиннона, всех этих топ-игроков», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Клюшка Лемье была первой в коллекции россиянина. 

«Один из наших тренеров подарил мне клюшку Марио Лемье, и я подумал: «Ух ты, это довольно круто». Так я начал их коллекционировать, но тогда я стеснялся попросить», – рассказал хоккеист.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoПиттсбург
logoЭдмонтон
logoСидни Кросби
logoНэтан Маккиннон
logoМарио Лемье
logoМарк Мессье
logoОстон Мэттьюс
logoБретт Халл
logoУэйн Гретцки
logoЯромир Ягр
logoТоронто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Как Овечкин стал капитаном «Вашингтона» – выбрали анонимно и, похоже, единогласно
27сегодня, 05:30
Иосиф Пригожин о рекордах: «Горжусь Овечкиным! По ночам мониторю новости, когда он играет. Если у Дзюбы будет возможность стать первым, я только за. За успехом стоит тяжелый труд»
29вчера, 09:59
Костомаров о погоне Овечкина за Гретцки: «Он великий. Вижу его гонку через соцсети – осталось столько-то голов, сейчас 11. Всегда ставлю лайк!»
6вчера, 07:02
Главные новости
Кузнецов о травме: «Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову»
1717 минут назад
КХЛ. «Салават» играет с «Амуром», «Барыс» примет «Сибирь», «Торпедо» – «Авангард», «Металлург» против «Сочи»
2618 минут назадLive
Карбери о шайбе Овечкина: «Еще 10, мы знаем. Он проявил свой талант в ключевой момент игры – это был важный гол»
31 минуту назад
Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ – 636 шайб
31сегодня, 08:10
Евгений Кузнецов: «Сильный кашель появился еще до матча с» Куньлунем», после игры совсем худо стало. Уже самочувствие получше. Температура спала, восстанавливаюсь»
37сегодня, 07:59
Уилсон о защите Овечкина: «Он и сам тафгай! Ови может очень хорошо защищать себя, он чрезвычайно силен»
3сегодня, 07:54
Генменеджер «Коламбуса» о Проворове: «Я не собираюсь его обменивать, он хочет остаться. Надеемся, что подпишем долгосрочный контракт»
1сегодня, 07:43
«Ак Барс» ведет переговоры о новом контракте с Дыняком (Metaratings)
7сегодня, 06:59
Премьер Канады Трюдо: «Продолжим освистывать гимн США, наверное. Мы оскорблены и злы. Мы освистываем не команды, а политику, направленную ​​на то, чтобы навредить нам»
48сегодня, 06:55
Уилсон о том, будет ли убеждать Овечкина продлить контракт: «Сто процентов! Он машина, изумительный лидер. Пусть он будет в форме «Вашингтона» еще лет 5!»
28сегодня, 06:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мэттьюс забил 100-й гол в большинстве – 3-й результат в истории «Торонто». Лидирует Сундин – 124 шайбы
54 минуты назад
«Юта» продлила контракт с Веймелкой на 5 лет. Кэпхит – 4,75 млн долларов (Sportsnet)
2сегодня, 06:36
Барбашев набрал 40-е очко в сезоне НХЛ. У него передача и 4 хита за 18:19 в матче с «Торонто»
сегодня, 06:18
Керфут и Йэн Коул продлили контракты с «Ютой» на год
сегодня, 05:45
«Питтсбург» обменял Деарне в «Сан-Хосе» на драфт-пик
1сегодня, 05:13
Гринуэй продлил контракт с «Баффало» на 2 года. Кэпхит – 4 млн долларов
2сегодня, 04:48
Кравец о задаче в концовке сезона: «Доказать, что тренеры и игроки имеют шанс получить работу в «Куньлуне» в будущем»
1сегодня, 03:56
Кравец о победе над «Спартаком»: «Проявили характер и мастерство на буллитах. Была делегация из китайского посольства – это очень важно для «Куньлуня»
сегодня, 02:45
Заварухин об 1:3 с «Ак Барсом»: «Говорили ребятам на собрании, что игра фактически за 4 очка. Неважно, на кого попадешь в плей-офф, «Автомобилисту» надо быть готовым к этим матчам»
8сегодня, 02:17
«Каролина» опросила клубы НХЛ, чтобы оценить интерес к Рантанену. «Харрикейнс» предлагали форварду контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год
7вчера, 22:03