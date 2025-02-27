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  • Карбери об Овечкине: «Я многому научился у него: бросок, видение игры, реакция на указания – хоккеисты его уровня делают то, что не может никто другой. В 39 лет он по-прежнему хочет побед»
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Карбери об Овечкине: «Я многому научился у него: бросок, видение игры, реакция на указания – хоккеисты его уровня делают то, что не может никто другой. В 39 лет он по-прежнему хочет побед»

Спенсер Карбери рассказал, чему научился у Александра Овечкина.

«Я многому научился как тренер, работая с ним – одним из величайших игроков, когда-либо игравших в хоккей. Ты узнаешь две вещи: во-первых, мелкие детали его игры. Хоккеисты его уровня делают то, что не делает никто другой.

Например, его бросок, его видение игры, его реакция на тренерские указания, то, как он воспринимает разбор моментов. Я могу показать ему эпизод, ожидая одной реакции, а он увидит его совершенно по-другому.

Таким образом, ты многое узнаешь о том, что делает его великим игроком, но также это бесценный опыт для меня. Я вынес это еще во время работы в «Торонто», тренируя таких хоккеистов, как Остон Мэттьюс.

Ты начинаешь больше ценить таких игроков, но и сам учишься, как лучше работать с ними, учитывая их уникальное восприятие игры.

Ови многому меня научил – как на льду, так и за его пределами, как лидер и как личность. Наши отношения значительно укрепились.

Я многое почерпнул из его мышления: он в 39 лет по-прежнему движим желанием побеждать и ставит перед собой новые цели. Да, я много взял из нашего взаимодействия.

А что он взял от меня? Нужно спросить у него. Наверняка у него есть пара забавных историй обо мне. Я просто стараюсь делать все возможное, чтобы помочь ему быть лучшей версией себя каждый день.

Если речь идет о лидерстве или о чем-то, где я могу ему помочь, я всегда стараюсь быть рядом», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
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logoСпорт-Экспресс
logoСпенсер Карбери
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