Премьер Канады Трюдо: «Продолжим освистывать гимн США, наверное. Мы оскорблены и злы. Мы освистываем не команды, а политику, направленную на то, чтобы навредить нам»
Премьер-министр Канады высказался о том, что канадцы освистывают гимн США.
Отношения между странами обострились, когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады. Кроме того, он говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.
После этого канадские болельщики начали освистывать гимн США перед хоккейными матчами.
«Мы, наверное, продолжим освистывать американский гимн. Но позвольте мне сказать американцам: мы не освистываем вас, мы не освистываем ваши команды, мы не освистываем ваших игроков.
Мы освистываем политику, которая направлена на то, чтобы навредить нам.
Мы оскорблены и злы. Но мы канадцы, а это значит, что мы будем заступаться друг за друга, мы будем бороться и победим», – сказал Джастин Трюдо.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
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