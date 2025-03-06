Премьер Канады Трюдо: «Продолжим освистывать гимн США, наверное. Мы оскорблены и злы. Мы освистываем не команды, а политику, направленную ​​на то, чтобы навредить нам»

Премьер-министр Канады высказался о том, что канадцы освистывают гимн США.

Отношения между странами обострились, когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады . Кроме того, он говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.

После этого канадские болельщики начали освистывать гимн США перед хоккейными матчами.

«Мы, наверное, продолжим освистывать американский гимн. Но позвольте мне сказать американцам: мы не освистываем вас, мы не освистываем ваши команды, мы не освистываем ваших игроков.

Мы освистываем политику, которая направлена ​​на то, чтобы навредить нам.

Мы оскорблены и злы. Но мы канадцы, а это значит, что мы будем заступаться друг за друга, мы будем бороться и победим», – сказал Джастин Трюдо.