Фанаты «Оттавы» освистали гимн США перед игрой с «Миннесотой». Ранее Трамп ввел пошлины на импорт из Канады и говорил, что хочет сделать ее 51-м штатом

Фанаты «Оттавы» освистали гимн США перед игрой с «Миннесотой».

Инцидент произошел незадолго до начала матча регулярного чемпионата НХЛ.

За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных тарифов (пошлин) на канадский импорт.

Отмечается, что, по мнению некоторых канадских чиновников, это может привести к потере тысяч рабочих мест и экономическому спаду в стране.

Ранее Трамп заявлял, что хочет сделать Канаду 51-м штатом США.

Трамп о Гретцки: «Сказал ему: «Почему бы тебе не выдвинуться на пост премьера Канады, который вскоре будет называться «губернатор Канады»?» Он не проявил интереса»