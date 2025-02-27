Трамп ответил на обвинения в адрес Гретцки: «Уэйн – мой друг, поэтому сдержанно относится к тому, чтобы Канада стала 51-м штатом. Он поддерживает Канаду, ее народ и губернатора Трюдо»
Ранее Гретцки многократно замечали на мероприятиях, которые устраивает действующий президент. Отношения между странами обострились на фоне заявлений Трампа о желании сделать Канаду 51-м штатом США, а также введения торговых пошлин.
Канадская пресса стала обвинять Гретцки в нелояльности, а в Эдмонтоне появилась петиция о переименовании улицы, названной в честь игрока.
«Уэйн Гретцки – фантастический парень! Его называют «Великим», и это действительно так. Он мог бы баллотироваться на любой политический пост в Канаде и победить.
Уэйн – мой друг, и он хочет, чтобы я был счастлив, поэтому сдержанно относится к тому, чтобы Канада стала прекрасным 51-м штатом, платила гораздо более низкие налоги, обладала свободной и мощной армией, не облагалась пошлинами и имела процветающую экономику.
Уэйн и Джанет, его замечательная жена, любят Канаду, и они должны поддерживать только Канаду и все, что делает счастливым ее народ и губернатора Джастина Трюдо.
Он самый великий канадец из всех, и поэтому я делаю его «свободным агентом», потому что не хочу, чтобы кто-то в Канаде говорил о нем что-то плохое.
Он поддерживает Канаду такой, какая она есть, даже несмотря на то, что она не так хороша, как могла бы быть в составе самой великой и могущественной страны в мире – старых добрых США!» – написал в своих соцсетях президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп: «Сказал Гретцки: «Баллотируйся на пост премьера Канады, победишь за две секунды. Он ответил: «Премьера или губернатора?» Я сказал: «Губернатор мне больше нравится»
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