Джек Хьюз получил травму в матче с «Вегасом». Форвард «Нью-Джерси» врезался в борт после столкновения с Айкелом
Джек Хьюз получил травму в матче с «Вегасом».
Форвард «Нью-Джерси» ушел со льда в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (0:2).
23-летний американец врезался в борт после столкновения с форвардом «рыцарей» Джеком Айкелом. Вероятно, он травмировал руку.
«Было тяжело смотреть на это. Пока нет новостей. Нужно будет оценить его состояние.
Очевидно, что момент выглядел не очень хорошо», – сказал главный тренер «Девилс» Шелдон Киф, которого удалили со скамейки за восклицания в адрес судей, не нашедших нарушения правил.
В текущем сезоне Хьюз является лучшим бомбардиром «Нью-Джерси» с 70 (27+43) очками в 62 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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