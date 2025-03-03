Джек Хьюз получил травму в матче с «Вегасом». Форвард «Нью-Джерси» врезался в борт после столкновения с Айкелом

Джек Хьюз получил травму в матче с «Вегасом».

Форвард «Нью-Джерси» ушел со льда в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (0:2).

23-летний американец врезался в борт после столкновения с форвардом «рыцарей» Джеком Айкелом . Вероятно, он травмировал руку.

«Было тяжело смотреть на это. Пока нет новостей. Нужно будет оценить его состояние.

Очевидно, что момент выглядел не очень хорошо», – сказал главный тренер «Девилс» Шелдон Киф, которого удалили со скамейки за восклицания в адрес судей, не нашедших нарушения правил.

В текущем сезоне Хьюз является лучшим бомбардиром «Нью-Джерси » с 70 (27+43) очками в 62 играх.